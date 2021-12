O futebolista franco-congolês Jonathan Ikoné vai deixar o Lille para ser reforço da Fiorentina. O clube gaulês confirmou, na manhã desta sexta-feira, o acordo para a transferência do avançado de 23 anos.

«O LOSC [Lille] confirma o acordo total com a Fiorentina para a transferência de Jonathan Ikoné para o clube da Serie A. O internacional francês assinará lá definitivamente a 3 de janeiro de 2022 [ndr: segunda-feira], data de abertura da janela de transferências italiana», refere o Lille, em comunicado, acrescentando que, no entanto, Ikoné foi já «autorizado a ir para Itália com antecedência, para a retoma dos treinos na Fiorentina».

O Lille não detalha os moldes do acordo, mas certo é que vai terminar uma sequência de três temporadas e meia para Ikoné no clube do norte de França, onde foi colega dos portugueses José Fonte, Tiago Djaló, Renato Sanches e Xeka até 2021.

O jovem dianteiro, formado no AS Bondy e no Paris Saint-Germain, onde subiu a sénior, já tinha passado também pelo Montpellier.