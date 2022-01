O avançado uruguaio Jonathan Rodríguez vai prosseguir a carreira no Al-Nassr, da Arábia Saudita.

O internacional uruguaio deixa o Cruz Azul, onde chegou em 2018, mas estava há sete temporadas no campeonato mexicano, onde também representou o Santos Laguna.

Jonathan Rodríguez teve uma curta passagem pelo Benfica. O atacante uruguaio chegou a Portugal em 2014, oriundo do Peñarol, mas somou apenas um jogo pela equipa principal. Já na equipa B dos encarnados, marcou sete golos em seis partidas, antes de ser cedido ao Deportivo. Em 2016, desvinculou-se em definitvo das águias.

No emblema saudita, o avançado vai encontrar outros velhos conhecidos do futebol português, Talisca, que também jogou no Benfica, e Vincent Aboubakar, que representou o FC Porto.