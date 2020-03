Jonathas de Jesus, avançado do Elche, do segundo escalão espanhol, foi notícia por ter sido o primeiro jogador brasileiro a ser infetado com a covid-19 e, agora, em entrevista à Folha de São Paulo, criticou o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, por ter vindo a desvalorizar a pandemia, chegando a dizer que o novo coronavírus não passava de uma «gripezinha».

«Como eles [políticos] não pegaram, principalmente o presidente, falar assim é fácil», atirou o avançado de 31 anos que também já jogou no Cruzeiro e no Corinthians.

O avançado tem aproveitado o protagonismo que lhe foi dado por ter sido o primeiro brasileiro infetado para alertar os compatriotas para a gravidade da pandemia. «Infelizmente, entrei para a estatística como o primeiro atleta a ser infetado. E tenho dito para que tomem muito cuidado. Cuidem de si e do próximo, isso é muito importante. Os riscos precisam ser levados muito a sério, mas acredito que logo isso tudo vai passar», destacou ainda.