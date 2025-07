O Ajax informou ter chegado a acordo com Jordan Henderson para a rescisão do contrato que ligava o médio inglês ao clube até 2026.

Com uma carreira quase integralmente cumprida no Liverpool, o internacional por Inglaterra deixou os Reds no verão de 2023 para jogar nos sauditas do Al-Etiffaq, onde esteve apenas meio ano.

Rumou depois ao Ajax, onde estava desde o inverno do ano passado, completou 57 jogos oficiais e envergou a braçadeira de capitão. «Jogar por este clube foi uma honra. E ter tido o privilégio de ser capitão foi ainda mais. O meu único lamento é não termos conseguido entregar mais sucesso a estas incríveis adeptos, que merecem celebrar grandes títulos outra vez e estou certo que isso vai acontecer em breve. Eu e a minha família fomos muito bem recebidos, não só pelo clube, mas também pela incrível cidade de Amesterdão. Seremos sempre gratos por isso», reagiu o futebolista de 35 anos num comunicado no qual lembrou o trágico desaparecimento de Diogo Jota, ex-colega no Liverpool, e do irmão André Silva.

«Não me parece certo neste momento dizer ou fazer mais do que partilhar este breve comunicado. Porém, tenho consciência de que devo a este clube, aos meus companheiros e aos adeptos um agradecimento maior e mais pessoal. Vou fazê-lo num tempo mais apropriado», prometeu.

Recorde-se que Jordan Henderson esteve em Portugal juntamente com o plantel do Liverpool para o funeral de Diogo Jota e André Silva.