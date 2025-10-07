OFICIAL: Jordi Alba vai terminar a carreira aos 36 anos
Antigo jogador do Barcelona anuncia que se vai retirar do futebol no final da época
O lateral-esquerdo Jordi Alba, antigo jogador do Barcelona, revelou que vai terminar a carreira no final desta temporada.
Através de um vídeo publicado nas redes sociais, o internacional espanhol, de 36 anos, agradeceu a todos os clubes pelos quais passou.
Foi ao serviço do Barcelona, onde jogou entre 2012 e 2023, que Alba se tornou uma verdadeira lenda, conquistando inúmeros títulos. Após sair da Catalunha, transferiu-se para o Inter Miami, juntando-se aos antigos companheiros Lionel Messi, Sergio Busquets e Luis Suárez. De resto, também Busquets já anunciou que vai pendurar as chuteiras no final da época nos Estados Unidos.
Com passagens por Valência, Gimnàstic, Barcelona e Inter Miami, Alba foi internacional espanhol em 93 ocasiões, tendo conquistado um Europeu e uma Liga das Nações por Espanha, bem como uma Liga dos Campeões, seis Ligas espanholas, cinco Taças do Rei, quatro Supertaças de Espanha, uma Supertaça Europeia e um Mundial de Clubes pelo Barcelona.
