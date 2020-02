O treinador português do Flamengo, Jorge Jesus, foi recebido esta segunda-feira em Brasília pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, após a conquista da Supertaça brasileira.

Com a medalha de vitória da Supertaça, o chefe de Estado surge, além de Jorge Jesus, com o ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, no Palácio da Alvorada, a residência oficial de Bolsonaro na capital.

O Flamengo ergueu a Supertaça ao vencer o Ath. Paranaense, por 3-0, na final disputada no domingo. No Estádio Mané Garrincha, Bruno Henrique, Gabriel Barbosa e Arrascaeta fizeram os golos dos rubro-negros, atuais detentores do campeonato brasileiro e da Taça Libertadores.

LEIA MAIS: todas as notícias sobre Jorge Jesus