Bruno Macedo, o representante de Jorge Jesus, viajou para o Brasil para uma nova ronda negocial com o Flamengo, que promete ser decisiva: as conversações entre as duas partes estão a chegar a um ponto decisivo, em que das duas uma: ou se atinge um entendimento ou se rompe definitivamente as negociações.

Refira-se que nesta fase há divergências financeiras importantes a ultrapassar, que têm a ver sobretudo com a desvalorização do real face ao euro: quando Jorge Jesus assinou pelo Flamengo, um euro correspondia a 4,6 reais, enquanto no dia hoje é preciso 5,9 reais para fazer um euro. O que corresponde a uma desvalorização de quase 30 por cento.

Ora por isso, e para manter o salário atual em euros, Jorge Jesus precisa de aumentar o ordenado que recebe do Flamengo em 30 por cento. Essa tem sido a batalha do treinador português, que não tem encontrado concordância da parte do clube brasileiro: a direção do Flamengo está disponível para aumentar o ordenado do português, mas não em trinta por cento.

Nesse sentido, o empresário Bruno Macedo viajou para o Brasil, para tentar encontrar uma plataforma de entendimento. Ao fim de tantas negociações, as duas partes estão de acordo que é preciso chegar a um acordo, ou assumir a rutura. Jorge Jesus, recorde-se, tem contrato até ao próximo dia 30 de junho.