O antigo diretor do futebol do Flamengo, Paulo Pelaipe, afirmou que ficou convencido com o compromisso de Jorge Jesus quando viu o técnico português ajoelhado no Estádio do Dragão, em maio de 2013, após o golo de Kelvin, decisivo para o FC Porto ultrapassar o Benfica na penúltima jornada e conquistar o título de campeão nacional dessa época.

«O Jorge Baidek, primeiro brasileiro a ser treinado pelo Jesus em Portugal, falava-me sempre do Jorge Jesus. E eu passei três a quatro meses em Portugal, em 2015. Depois de sair do Flamengo, em 2013, fiquei um período em Lisboa e via jogos, acompanhava as equipas. Houve um momento que me chamou a atenção, até comentei com o mister: um jogo do Benfica com o FC Porto. O Benfica estava a ganhar o jogo e o título e, no último lance do jogo, um brasileiro [Kelvin] pegou na bola e fez golo. No estádio, o mister Jorge Jesus literalmente caiu. Ficou prostrado e colocou a cabeça no relvado por alguns segundos. Um tempo considerável. E eu fiquei a olhar. Ali, eu vi uma pessoa comprometida, que sentiu. Geralmente o treinador perde, fica sentido, mas vai para o balneário. Mas ele ficou ali», afirmou Pelaipe, em conversa no Youtube, no canal do jornalista Venê Casagrande, na quinta-feira.

Pelaipe, que saiu do Flamengo em 2019, mostrou-se satisfeito pelo facto de os responsáveis do Flamengo terem atentado à possível indicação de Jorge Jesus para o comando técnico dos rubro-negros.

«Um dia, estava a ir para o Ninho [do Urubu, centro de treinos]. O início de 2019 não foi o que esperávamos e recebi uma chamada do Jorge [Baidek] a perguntar como estava a situação no Brasil. E ele: “não esqueçam, se o Flamengo pensar em mudar de treinador, o Jorge Jesus saiu do mundo árabe, está em Portugal e se o levarem para aí, vão-se apaixonar. Trabalha de manhã à noite". Fez elogios. Nesse dia, quando ele liga, o Marcos Braz [vice-presidente] estava ao meu lado, [o telefone] estava em alta voz no carro e ele ouviu tudo. Quando fomos jogar contra o Atlético Mineiro, que perdemos, eu passei no camarote e vi o Jorge Jesus a conversar com dirigentes da MRV e do banco BMG. Tirei uma foto e mandei para o Marcos: “olha, o Atlético está a contratar o Jorge Jesus”», começou por contar.

«Passado dois dias, a situação no Flamengo estava desconfortável e o Marcos estava na Alemanha, para fechar o contrato do Rafinha. Quando o Abel [Braga] pediu a demissão, o Marcos saiu da Alemanha, descobriu quem tinha levado o Jorge Jesus para Belo Horizonte: era o filho do Giuliano Bertolucci, o Luca. O Marcos apanhou um avião da Alemanha para Portugal. Conversou em Lisboa com o Jorge, com o presidente e teve uma impressão espetacular. Convenceu o presidente, o presidente deu sinal verde e fizeram negociação com o representante do Jorge. O treinador foi tudo o que as pessoas falaram, acredito que vai entrar para a história do Flamengo», concluiu.