O Fenerbahçe, treinado pelo português Jorge Jesus, recebeu e venceu o Kasimpasa, por 5-1, este domingo, com Enner Valencia em grande destaque. O internacional equatoriano fez quatro dos golos da equipa da casa, no duelo da 21.ª jornada da primeira liga turca.

Mamadou Fall até deu vantagem ao Kasimpasa, aos 24 minutos, mas o Fenerbahçe conseguiu dar a volta ao resultado ainda na primeira parte, com os dois primeiros golos de Valencia. O 1-1 surgiu num penálti que foi repetido, depois do adiantamento do guarda-redes do Kasimpasa, Erdem Canpolat, no primeiro pontapé (37m). Pouco depois, a passe de Kadioglu, Valencia fez o 2-1, ao minuto 39.

Na segunda parte, Valencia ampliou o resultado com mais dois golos, aos 52 e 70 minutos, antes da saída ao minuto 83 para a ovação dos adeptos. Pelo meio, o português Miguel Crespo foi lançado por Jorge Jesus, aos 71 minutos. No segundo de seis minutos de compensação, Michy Batshuayi fez o 5-1 final.

Com este resultado, o Fenerbahçe mantém o segundo lugar, agora com 44 pontos, a quatro do líder Galatasaray, que tem 48.

Também este domingo, na liga turca, o Kayserispor venceu na visita ao Istanbulspor, por 4-2, com um dos golos do triunfo dos visitantes a ser apontado por Carlos Mané. Além de Mané, Miguel Cardoso foi titular no Kayserispor, que é sétimo classificado, agora com 29 pontos.

O Basaksehir venceu na receção ao Konyaspor por 2-0 e continua atrás do Fenerbahçe, no terceiro lugar, com 40 pontos.