Portugal foi hipótese para a pré-época do Flamengo de Jorge Jesus, entre Algarve, Seixal e Cidade do Futebol. Contudo, a «possibilidade foi abortada» devido à data da Supertaça brasileira, que foi disputada a 16 de fevereiro. A revelação foi feita pelo antigo diretor do futebol do clube, Paulo Pelaipe, que foi demitido quando estava a analisar uma possível preparação em solo luso.

«Eu cheguei ao Brasil após as férias. Após ter ido a Portugal, a Lisboa. Estive a conversar com o mister sobre a pré-temporada, sobre o primeiro momento: o Flamengo poderia fazer dez a 12 dias no Algarve, mas a CBF [Confederação Brasileira de Futebol] marcou a Supertaça a 16 de fevereiro, ia ficar muito em cima e faríamos a pré-temporada no Brasil, no Ninho do Urubu. Depois de vir de Lisboa, a 5 de dezembro, conversei com o Marcos Braz [vice-presidente do Flamengo] à noite, tínhamos reunião marcada, mas no dia 6, ao final da tarde, recebi um email dos recursos humanos, a dizer que eu tinha de comparecer e que o contrato não seria renovado», referiu, concluindo que o local de treinos do Benfica e as instalações da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) também foram analisadas.

«Peguei num carro, fui conhecer o Algarve, poderia ver uma pré-época no Algarve. Fui ver a concentração da seleção portuguesa, fui conhecer o centro de treinos do Benfica [no Seixal]. Estive lá a ver as coisas, mas com a notícia que a Supertaça seria a 16 de fevereiro, essa possibilidade foi abortada e os jogadores foram fazer a pré-temporada no Brasil e no Ninho do Urubu. Foi no dia 26 de janeiro que se apresentaram e era um espaço curto para essa decisão da Supertaça», rematou Pelaipe, em conversa no Youtube, no canal do jornalista Venê Casagrande, na qual disse também ter ficado convencido com Jorge Jesus quando o viu ajoelhado no Estádio do Dragão, num FC Porto-Benfica, em 2013.