Os treinadores portugueses Jorge Jesus e Artur Jorge estão entre os nomeados da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) para melhor treinador do mundo de clubes de 2024, anunciou a entidade em comunicado, nesta segunda-feira.

Recorde-se que Jorge Jesus levou o Al-Hilal a um recorde mundial do Guinness por mais vitórias consecutivas (34), durante este ano. O ex-treinador de Benfica e Sporting venceu o campeonato saudita, taça e supertaça.

O outro português presente é Artur Jorge, que lidera os brasileiros do Botafogo desde abril. Está em primeiro no Brasileirão e, também, nas meias-finais da Libertadores. Venceu a Taça da Liga enquanto treinador do Sporting de Braga, no início do ano.

Em 2023, o vencedor do prémio foi o espanhol Pep Guardiola, treinador do Manchester City. A lista de nomeados é composta por 20 treinadores.