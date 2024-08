Após três anos no Al Hilal, Michael decidiu regressar ao Flamengo. Na cerimónia oficial de apresentação, o extremo recordou Jorge Jesus e partilhou uma história que viveu com o técnico português ainda na primeira passagem pelo Mengão.



«Quando cheguei, o Jesus era o treinador. Não estava pronto, era um miúdo. Não era o Michael que sou hoje na parte física e mental. Ele brincava: 'Sem bola tu és burro para c******, mas bom bola tu és um jogador do c******. Realmente, eu era. Com bola jogava por instinto», relatou, tentando imitar o treinador o que arrancou gargalhadas aos jornalistas presentes na sala de imprensa.



Veja a história contada por Michael: