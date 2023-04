O treinador do Fenerbahçe, Jorge Jesus, confirmou na noite desta segunda-feira que o presidente do clube turco, Ali Koç, lhe colocou em cima da mesa a hipótese de renovar e que gostava de contar com o português para além de 2022/23, tendo sido dado a este «algum tempo para refletir».

Questionado sobre uma possível renovação pelo Fenerbahçe, e numa altura em que a imprensa brasileira dá conta do nome de Jorge Jesus como possível substituto desejado de Vítor Pereira - caso este deixe o Flamengo – Jesus elogiou Ali Koç, mas deixou o assunto da possível continuidade na Turquia para mais tarde.

«O presidente falou comigo, tenho um carinho muito grande pelo presidente. É um homem que se sacrifica muito pelo Fenerbahçe, em todos os aspetos: familiar, financeiro… E de vez em quando ainda tem de levar com situações menos agradáveis», começou por dizer, na conferência de imprensa após o triunfo sobre o Karagumruk.

«Ele colocou-me esse problema, que gostava de continuar comigo. Deu-me algum tempo para refletir. E, como eu tenho dito, desde o primeiro dia em que ele me conheceu e que me tentou contratar, em fevereiro, eu disse que só dava uma resposta em maio. Ele conseguiu convencer-me. Vim para a Turquia porque ele me conseguiu convencer. E agora vamos ver, falta um mês para isto acabar. Portanto, temos tempo para falar sobre isso. Neste momento, não é o momento ideal para isso. Neste momento, o importante é que vamos ter a meia-final da Taça da Turquia, em que podemos ir à final, temos hipóteses para disputar o primeiro lugar e se as coisas fossem normais, se calhar até estávamos mais próximos do primeiro lugar ou no primeiro lugar. E o que quero dizer com coisas normais é o facto de ter-se dado vitórias sem as equipas terem jogado. É assim, temos de estar preparados para isso e vamos ver como é que isto vai acabar», concluiu.