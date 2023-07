O avançado maliano Moussa Marega deixou o estágio de pré-época do Al Hilal, na Áustria, por decisão de Jorge Jesus, informou o emblema saudita este domingo.

«O treinador Jorge Jesus decidiu dar permissão a Moussa Marega para deixar a concentração na Áustria e regressar a Riade por decisão técnica, para completar o seu programa de treinos no clube», lê-se na nota do Al Hilal.

O ex-FC Porto, refira-se, já não tinha participado na goleada sobre o SC Lanskron (6-0), do quarto escalão do futebol austríaco, no sábado.

Marega é uma das principais figuras do Al Hilal: na última época, marcou nove golos e deu duas assistências em 32 jogos.