O treinador brasileiro Abel Braga afirmou, na sexta-feira, que Jorge Jesus não é tão adorado no Benfica como foi no Flamengo, clube que treinou no último ano e no qual somou seis títulos.

«No Benfica, ele [Jorge Jesus] não tem metade da adoração que tem no Flamengo. No Flamengo, Jesus virou Deus. O que ele conseguiu, nenhum dinheiro do mundo paga. Em importância de títulos em tão pouco tempo, se ele não foi o melhor, ele está entre os melhores. Foram títulos difíceis, um Brasileirão e uma Libertadores. Houve uma identidade muito grande na forma posicional e na forma mental para tentar equilibrar e mudar, um futebol alegre», referiu Braga, antecessor de Jesus no Flamengo, em declarações ao programa ‘Aqui com Benja’, do canal Fox Sports.

Jesus volta a Portugal e ao Benfica para a próxima época, depois de, em cerca de um ano e um mês no Flamengo, ter conquistado o Brasileirão, a Taça Libertadores, a Supertaça brasileira, a Supertaça Sul-Americana, a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca.