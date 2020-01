Gustavo Henrique é reforço do Flamengo para os próximos quatro anos, anunciou o clube treinado por Jorge Jesus nas redes sociais. Fica assim oficializada a contratação, que já tinha sido avançada pelo vice-presidente do clube carioca em dezembro do ano passado.

O defesa-central, de 26 anos e que chegou a ser indicado como possível reforço de FC Porto e Sporting, deixa o Santos, orientado agora por Jesualdo Ferreira, e muda-se de São Paulo para o Rio de Janeiro, onde vai integrar o plantel às ordens de outro português.

Com 55 jogos e cinco golos, Gustavo Henrique foi peça fundamental na temporada anterior e Jesualdo Ferreira perde assim um elemento preponderante no setor defensivo do Peixe.