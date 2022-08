O Fenerbahçe, treinado pelo português Jorge Jesus, sofreu na tarde desta segunda-feira a primeira derrota na liga turca 2022/23, ao perder por 1-0 na deslocação ao Konyaspor, em jogo da quarta jornada do campeonato.

Jesus viu a vida complicada neste jogo logo aos 22 minutos da primeira parte, com a expulsão, com vermelho direto, do avançado equatoriano Enner Valencia, num lance sem bola com um adversário.

A expulsão de Enner Valencia:

A equipa visitante aguentou o 0-0 com menos um durante 32 minutos, dado que, já na segunda parte, aos 54, Demirbag foi expulso por acumulação de amarelos, deixando o Konyaspor também com dez elementos em campo.

Seria mesmo a equipa da casa, pouco depois, ao minuto 66, a chegar ao único e decisivo golo, por Demir.

O português Miguel Crespo foi suplente não utilizado no Fenerbahçe.

Com este resultado, a formação de Jesus mantem os sete pontos e está, à condição, no quarto lugar, à mercê de Basaksehir e Besiktas, que têm os mesmos pontos, mas menos um jogo. O Konyaspor ultrapassa o Fenerbahçe na tabela: tem oito pontos e está, à condição, em terceiro.

O golo de Demir: