O Flamengo venceu este sábado a Portuguesa por 2-1, no Maracanã, após ter estado em desvantagem aos 88 minutos, em jogo a contar para a terceira jornada da Taça Rio, realizado à porta fechada.

Após o nulo ao intervalo, a Portuguesa ganhou vantagem já na segunda parte, num remate de Maicon Douglas, aos 58 minutos. Um remate que, no caminho para a baliza, sofreu um desvio em Rafinha e traiu o guardião César.

Contudo, o Flamengo conseguiu a reviravolta já na reta final do jogo. Aos 88 minutos, Marcão fez autogolo ao tentar um corte após cruzamento de Vitinho. No primeiro de quatro minutos de compensação, De Arrascaeta assinou o 2-1 final, com um remate em rotação à entrada da área.

Com este resultado, o Flamengo soma três vitórias em três jogos e tem nove pontos, liderando o grupo A de forma isolada.

O técnico português Jorge Jesus mantém assim a invencibilidade no Maracanã, com 25 vitórias e três empates em 28 jogos oficiais caseiros ao comando dos rubro-negros.