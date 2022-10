O Fenerbahçe, comandado pelo português Jorge Jesus, recebeu e venceu o Basaksehir por 1-0, este sábado, em jogo da 11.ª jornada da liga turca.

O único golo do jogo foi apontado por Diego Rossi, aos 84 minutos, dez minutos depois de ter entrado em campo. Um remate em arco, de fora da área, ao canto superior da baliza, ditou o 1-0 final no marcador.

Com este resultado, o Fenerbahçe consegue a terceira vitória consecutiva e chega aos 23 pontos, que valem a liderança isolada à condição.

Os comandados de Jesus descolam do Basaksehir, que continua com 20 pontos. Porém, o Adana Demirspor pode saltar de novo para o topo, pois tem 21 pontos e menos um jogo: recebe o Konyaspor no domingo.