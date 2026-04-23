VÍDEO: Jorge Jesus em discussão acesa com Iñigo Martínez
Momento aconteceu durante o jogo para a Liga dos Campeões Asiática 2
Momento aconteceu durante o jogo para a Liga dos Campeões Asiática 2
Durante o encontro frente ao Al Ahli do Qatar, em jogo a contar para as meias-finais da Liga dos Campeões Asiática 2, Jorge Jesus teve uma discussão bastante acesa com o central Iñigo Martínez.
Apesar da vitória confortável por 5-1 e da equipa se ter qualificado para a final da competição, o treinador português continuava a achar que havia coisas a melhorar no conjunto saudita. Depois de um dos golos do Al Nassr, Jorge Jesus protagonizou uma discussão calorosa com Iñigo Martínez. Já o central, visivelmente enervado, atirou uma garrafa ao relvado durante a troca de palavras.
