Era um dos momentos previsivelmente mais aguardados e deu-se antes do apito inicial do jogo entre Al Hilal e Inter Miami: Jorge Jesus e Lionel Messi, dois dos protagonistas do duelo inaugural da Riyadh, Season Cup num abraço caloroso.

No caminho dos balneários para o relvado, Jorge Jesus, treinador português do Al Hilal, cruzou-se com Lionel Messi, que ao virar-se deu de caras com Jesus e correspondeu ao gesto do técnico, cumprimentando-o com um aperto de mão e um abraço.

O abraço de Jesus e Messi: