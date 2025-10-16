Internacional
Há 27 min
Jorge Mendes assume a carreira de Enzo Maresca
Técnico italiano do Chelsea deixou a Wasserman e está agora com a Gestifute
- Bruno Andrade
- Comentador
- @@maisfutebol
- Sérgio Pereira
- Editor-chefe
- @sergiolpereira

Enzo Maresca é o mais novo treinador na carteira de clientes da Gestifute. O Maisfutebol apurou que o italiano deixou os norte-americanos da Wasserman e, agora, está ao lado de Jorge Mendes.
O técnico do Chelsea passa então a ser dos principais nomes internacionais de Mendes, que continua com os portugueses José Mourinho, Sérgio Conceição, Nuno Espírito Santos e Marco Silva.
Outro promissor profissional que recentemente entrou na agência portuguesa é o brasileiro Filipe Luís. Jorge Mendes, aliás, está neste momento a trabalhar na renovação do antigo lateral-esquerdo com o Flamengo.
Ainda em Portugal, recorde-se, a Gestifute trabalha com Tiago Margarido (Nacional), Bruno Lage (sem clube) e Gonçalo Feio (sem clube).
