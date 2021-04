O Mouscron, equipa atualmente orientada por Jorge Simão, anunciou esta quarta-feira que não conseguiu licença para jogar no futebol profissional belga na próxima temporada.

«A comissão de licenciamento decidiu não conceder a necessária licença ao Mouscron. O motivo desta recusa reside na dúvida da comissão de que o clube consiga assegurar a continuidade da sua atividade a nível financeiro», escreveu o emblema belga, em comunicado, acrescentando que vai recorrer da decisão, sob pena de descer diretamente aos campeoantos regionais.

Refira-se que o proprietário do Mouscron é o empresário luxemburguês Gerard López, ele que também detém a maioria da SAD do Boavista. Segundo avança a imprensa local, a única solução é López vender o clube.

O Mouscron, além de ser orientado por Jorge Simão, conta ainda com Bruno Xadas no plantel, emprestado pelo Sp. Braga. Nesta altura, a formação do técnico português luta pela permanência no principal escalão do futebol belga.