Há um ano, o futebol chorou a morte de José Antonio Reyes, que perdeu a vida num acidente de viação. Os amigos e familiares jamais esquecerão o ex-futebolista por mais tempo que passe desde o trágico dia.



Um dos três filhos do antigo internacional espanhol, Jose Reyes Lopez, prestou uma homenagem ao pai com um vídeo arrepiante nas redes sociais.



«Sempre no meu coração. Pai, tenho saudades tuas e nunca te vou esquecer. Obrigado por este e muitos outros abraços que vou guardar no meu coração. Amo-te, papá», escreveu.



As imagens foram captadas durante após uma partida do Extremadura, o último clube da sua carreira. Pode vê-las no vídeo associado ao artigo.



Lembre-se que o Sevilha cumpriu um minuto de silêncio em memória de Reyes antes do treino desta segunda-feira de manhã.