Este sábado, o Osijek, da Croácia, anunciou a saída do diretor desportivo José Boto e confirmou a ida do português de 58 anos para o Flamengo.

«Jose Boto já não é o diretor desportivo do Osijek Football Club. A seu pedido, a cooperação foi encerrada, o que significa que ele renunciou ao cargo que ocupava connosco. Conforme já divulgado na imprensa, Boto decidiu aceitar a oferta que recebeu do Flamengo nos últimos dias. Respeitamos a sua escolha e desejo de ir para o Brasil», pode ler-se no comunicado oficial.

Com passagens pelo Benfica, PAOK, Shakhtar Donetsk e outros clubes, o dirigente juntou-se ao Osijek em janeiro de 2024. Esta temporada, o clube encontra-se na quarta posição do campeonato.