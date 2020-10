Declarações de José Campaña, jogador da seleção espanhola, à RTP3, após o empate ante Portugal (0-0), em jogo particular realizado em Alvalade. Foi a primeira internacionalização do médio do Levante, que em Portugal já passou pelo FC Porto:

«Foi um jogo no qual tivemos ocasiões as duas equipas, na primeira parte tivemos mais do que Portugal.»

«Na segunda parte, eles criaram mais perigo e conseguiram encontrar um pouco mais a baliza, sem ter êxito. Resultado justo.»