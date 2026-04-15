Morreu Santamaría, histórica figura do Real Madrid
Hispano-uruguaio tinha 96 anos. Jogou nove épocas no clube e foi o selecionador de Espanha no Mundial 1982
Hispano-uruguaio tinha 96 anos. Jogou nove épocas no clube e foi o selecionador de Espanha no Mundial 1982
Morreu José Emilio Santmaria, uma das maiores figuras da história do Real Madrid. Tinha 96 anos.
Santamaría fez parte das últimas três das cinco conquistas seguidas da Taça dos Campeões Europeus pelo Real Madrid, entre 1956 e 1960, depois de ter chegado ao clube em 1957, oriundo do Nacional (Uruguai). Jogou no Real Madrid durante nove épocas, até 1966.
«O Real Madrid, o seu presidente e sua Junta Diretiva lamentam profundamente o falecimento de José Emilio Santamaría, uma das maiores lendas do nosso clube e do futebol mundial. O Real Madrid deseja expressar suas condolências e seu carinho à sua esposa Nora, aos seus filhos Nelson, Nora, Beatriz, José, Silvia e Javier, aos seus netos, bisnetos e a todos os seus familiares, companheiros e entes queridos», referiu o clube espanhol, numa reação ao falecimento do antigo atleta do clube, que se destacou como defesa, numa era em que o Real Madrid tinha nomes como Di Stéfano, Paco Gento, Ferenc Puskás ou Raymond Kopa.
Em nove épocas a jogar pelo Real Madrid, Santamaría conquistou quatro Taças dos Campeões Europeus (às de 1958, 1959 e 1960, juntou a de 1966), além de seis ligas espanholas, uma Taça de Espanha e uma Taça Intercontinental. Jogou um total de 337 jogos pelo Real Madrid.
Antes, pelo Nacional, foi quatro vezes campeão uruguaio.
Ao nível das seleções, foi internacional pelo Uruguai em 25 ocasiões, tendo disputado pelos uruguaios o Mundial 1954. Depois, foi ainda internacional 16 vezes por Espanha, disputando o Mundial 1962 pelos espanhóis.
Depois de acabar o percurso como atleta em 1966, continuou no Real Madrid, mas dando início ao percurso como treinador nas camadas jovens, antes de ser o selecionador olímpico de Espanha em México 1968. Mais tarde, também o seria em Moscovo 1980. Pelo meio, treinou o Espanhol durante sete épocas, de 1971 a 1978. Foi, ainda, o selecionador de Espanha no Mundial 1982.