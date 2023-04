O internacional português José Fonte saiu em defesa do treinador Christophe Galtier, com quem trabalhou durante três épocas no Lille, na sequência das acusações de racismo de que o técnico foi alvo, com base num episódio que remonta ao tempo em que orientava o Nice.

«Durante três anos a trabalhar com o mister Galtier, ele sempre foi próximo dos seus jogadores e, acima de tudo, muito respeitador. É perturbador ler algumas notícias hoje. Só tenho coisas boas a dizer acerca deste homem», escreveu o defesa-central de 39 anos na rede social Instagram.

Burak Yilmaz, antigo colega de Fonte, partilhou da mesma opinião. «Trabalhei com Galtier e nunca senti nenhum comportamento negativo dele sobre a minha religião ou nacionalidade. É um grande treinador e também uma ótima pessoa.»

Num alegado e-mail do antigo diretor desportivo do Nice, Julien Fournier, o dirigente terá acusado o treinador de dizer que a equipa «não podia ter tantos negros e muçulmanos», tendo em conta o contexto da cidade.

Galtier já contestou «com a maior firmeza» as acusações e adiantou que vai avançar com «processos legais», enquanto o Nice comunicou que a «situação foi tratada com a maior seriedade na altura dos acontecimentos».