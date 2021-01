O Lille igualou este domingo o Paris Saint-Germain na liderança do campeonato francês, ao vencer na receção ao Reims, por 2-1.

José Fonte e Tiago Djaló foram titulares na equipa de Galtier e viram a formação forasteira abrir o marcador aos 36 minutos, por intermédio de Zeneli.

No início da segunda parte, porém, Jonathan Bamba voltou a deixar tudo empatado, resultado que só se viria a alterar já nos descontos, aos 90+1 minutos, quando Jonathan David completou a liderança para o Lille, que tem agora os mesmos 42 pontos do que o PSG. As duas equipas podem ser ultrapassadas pelo Lyon, que tem 40 e só joga esta noite.

Refira-se que a dois minutos dos 90, Xeka também foi lançado na partida, ao passo que Renato Sanches não esteve na ficha de jogo.

Os outros resultados do dia:

Brest-Rennes, 1-2

Nantes-Lens, 1-1

Nice-Bordéus, 0-3

Estrasburgo-St. Étienne, 1-0