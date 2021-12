Foi preciso sofrer, mas o Lille alcançou este sábado a segunda vitória consecutiva na Ligue 1, ao triunfar na receção ao Troyes, por 2-1, em jogo da 17.ª jornada.

E foi preciso sofrer porque a equipa visitante colocou-se em vantagem logo no minuto seis, através de um golo de Dingome, após assistência de Tardieu.

No início da segunda parte, começou a reviravolta do campeão francês, que contou com quatro português no onze inicial: José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches.

Jonathan David fez o 1-1 logo aos 48 minutos, e um autogolo de Giraudon, aos 85 minutos, fez o 2-1 para a equipa da casa.

Com este resultado, o Lille sobe à condição ao sétimo lugar, ao passo que o Troyes é 15.º.

Mais cedo, o Marselha perdeu na receção ao Brest, também por 2-1. Gerson ainda deu vantagem ao Olympique, mas o Brest virou na segunda parte, com golos de Faivre e Honorat.