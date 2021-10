Depois de uma vitória contra o Marselha, o Lille voltou a desiludir. O campeão francês perdeu na visita ao terreno do Clermont (1-0), numa partida da décima jornada da Ligue 1.

Com Renato, Xeka, Fonte e Djaló na equipa inicial, a equipa de Jocelyn Gourvennec fez uma exibição cinzenta. Foi, por isso, sem surpresa que se apanhou em desvantagem no marcador. N'Simba aproveitou uma bola perdida à entrada da área para rematar para o fundo da baliza de Grbic.



Renato Sanches foi substituído aos 60 minutos e o Lille esboçou uma ligeira melhoria na etapa complementar. José Fonte teve nos pés a melhor oportunidade dos campeões gauleses para fazer o 1-1.



O Lille perdeu pela quarta vez em dez jogos e está no oitavo lugar com 14 pontos, mais um ponto que o Clermont.