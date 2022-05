O futebolista português José Fonte renovou pelo Lille para a temporada 2022/23, confirmou esta sexta-feira o emblema francês, em nota oficial.

Fonte, internacional português de 38 anos, vai partir para a quinta temporada consecutiva no Lille, clube ao qual chegou em 2018, depois de uma curta passagem pelo Dalian Pro, na China.

Já um dos capitães mais emblemáticos da história do Lille, José Fonte foi um dos homens que participou das conquistas do campeonato em 2020/21 e da Supertaça francesa em 2021.

Na sua carreira, representou ainda o West Ham, o Southampton e o Crystal Palace em Inglaterra, onde esteve uma década, depois de os anos iniciais como sénior terem passado por Estrela da Amadora, Paços de Ferreira, Vitória de Setúbal, Felgueiras e Sporting B. Foi nos leões que Fonte se formou, além do Sacavenense e do Penafiel.

Xeka de saída

Pouco depois, de resto, o Lille confirmou que Xeka, esse sim, está de saída do clube. O médio de 27 anos chegou ao emblema gaulês em 2016, proveniente do Sp. Braga, mas sai agora a custo zero.

Neste período – com um empréstimo ao Dijon em 2017/18 –, Xeka fez nove golos em 144 jogos, tendo ainda conquistado também o campeonato e a supertaça.

O Lille confirmou ainda, horas antes, a saída do avançado internacional turco Burak Yilmaz.

O dianteiro de 36 anos foi também um dos obreiros do título na liga francesa na época passada, tendo ainda conquistado a Supertaça, em duas épocas de Lille, o primeiro clube que representou fora da Turquia.

