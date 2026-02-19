O antigo guarda-redes José Luis Chilavert saiu em defesa de Gianluca Prestianni quanto ao alegado insulto racista que o argentino dirigiu a Vinicius Júnior, no Benfica-Real Madrid. Bem ao seu estilo, o paraguaio teceu algumas declarações polémicas.

«Eu solidarizo-me com Prestianni, porque o Vinicius é o primeiro a insultar toda a gente. Se olharmos para as imagens, antes disso, ele diz 'cagão', está sempre a repetir. O Mbappé vem solidarizar-se com o Vinicius. O que é que ele pode dizer? Ele fala de valores e de tudo isso, mas vive com um travesti [n.d.r. uma alegada relação com Ines Rau, em 2023]. Isso não é normal. Cada um pode fazer com a sua vida aquilo que quiser, mas não é normal que um homem viva com um travesti. Para isso existem as mulheres. O melhor que um homem pode ter ao seu lado é uma mulher», disse Chilavert à Radio Rivadavia.

Antiga figura, entre outros, do Vélez, onde também jogou Prestianni, Chilavert visou ainda Vinicius por não usar a sua voz para condenar o que se passa no Brasil. «Porque é que em Espanha eles querem sacrificar o Prestianni? Se o primeiro insulto veio do lado do macaco do Vinicius, que é de pele negra. 90 por cento dos jogadores do Real Madrid são negros e eles nunca têm problemas e o Vinicius tem com todo o mundo? Já que o Vinicius luta tanto contra racismo e discriminação... porque é que ele não vai à televisão brasileira perguntar porque é que a polícia brasileira espanca adeptos argentinos, paraguaios ou uruguaios até à morte sempre que eles vão ao Brasil? Racismo e discriminação são apenas quando são contra ele?»

Chilavert pediu ao Benfica para continuar a defender Prestianni e defendeu que o jovem extremo deve jogar a segunda mão no Bernabéu.

«Eles têm de proteger o rapaz, vão sancionar o Prestianni porquê? Se o Prestianni é sancionado, isso dá origem ao facto de que a comunidade gay, lésbica e companhia são o exemplo a seguir, e não! O futebol é um retângulo onde jogam homens que costumavam dizer tudo uns aos outros. Desde que colocaram microfones e mais câmaras, o futebol está amaricado», concluiu.