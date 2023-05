À semelhança do que já tinha feito depois de garantir a presença na final da Liga Europa, o treinador do Sevilha, José Luis Mendilibar, voltou a elogiar José Mourinho, adversário no derradeiro encontro da prova.

«Mourinho é um dos grandes. Só de pensar no que ele ganhou e onde esteve... Treinou os melhores clubes da Europa. Tudo o que posso dizer sobre ele é bom. Poder enfrentá-lo, [é] maravilhoso», começou por dizer, em conferência de imprensa, citado pelo AS.

O técnico recordou ainda que acompanhou de perto os treinos do «special one» quando este treinava o Real Madrid e salientou a relação de Mourinho com os jogadores, lembrando a eliminatória entre Inter de Milão e Barcelona, nas meias-finais da Liga dos Campeões de 2009/10.

«Existem diferenças [no futebol de Mourinho]. Visitámo-lo quando ele treinava no Real Madrid. Pudemos vê-lo em duas sessões, um jogo e conversámos com a equipa técnica dele. Fico agradecido por isso. Mourinho mostrou que é um grande treinador, implantou o seu estilo nas suas equipas e fê-lo bem. É um treinador muito bom, em todos os momentos convenceu o jogador. Ele até fez com que Eto'o jogasse como lateral num jogo», recordou.

Sevilha e Roma vão defrontar-se a 31 de maio na Puskás Aréna, na Hungria.