O treinador português José Mourinho recusou abordar, esta terça-feira, jogadores que são de outros clubes e garante, a propósito do mercado, só por brincadeira, que se o Paris Saint-Germain quiser, pode enviar Kylian Mbappé por empréstimo. De forma mais séria, o técnico do Tottenham dispersou ainda rumores sobre Christian Eriksen, anunciando que o médio dinamarquês está convocado para o encontro desta quarta-feira, frente ao Norwich.

«Em relação ao Christian, a resposta não é boa para vós: está convocado para amanhã, vai jogar amanhã», afirmou Mourinho, esta terça-feira, em conferência de imprensa, referindo também: «Somos pobres em notícias, pobres por duas razões. Uma é que não compramos um jogador por dia, a segunda é que sou o tipo de pessoa que recusa falar de jogadores de outros clubes. Alguns treinadores ficam contentes por fazê-lo, eu não o faço. Por isso, qualquer nome que possam atirar, vou dizer que esse jogador é de clube A, B ou C e eu não falo».

A completar, questionado pelo avançado uruguaio Cavani, que o PSG admitiu poder negociar com o Atlético de Madrid, Mourinho respondeu: «É jogador do PSG (risos). Penso que tenho uma boa relação com o senhor Nasser [presidente do PSG] e com o senhor Leonardo [diretor desportivo do PSG] e quero manter essa relação. Boas relações são baseadas no respeito. Não vou falar de um jogador do PSG, a não ser que queiram uma piada, se forem meus amigos, podem mandar o Mbappé emprestado. Mais que isso, não tenho a dizer», frisou.

Mourinho descartou ainda existir qualquer problema com o lateral-esquerdo Danny Rose.

«Entre mim e o Danny [Rose]? Não. Não sei o que quer dizer com tensão no ar, não tenho qualquer problema com ele. Ele não foi opção para Watford [dia 18] e Middlesbrough [dia 14]. A razão pela qual não foi eleito para o Middlesbrough é porque temos um lateral-esquerdo que queremos desenvolver e que foi uma grande oportunidade para jogar, o Sessègnon, e também porque a sua exibição contra o Liverpool [dia 11] não foi fenomenal. Antes do Watford, quinta-feira à noite, recebi uma chamada do pessoal médico a dizer que o Danny estava a ligar-lhes por causa de problema nas costas e não ia treinar no dia seguinte. Foi uma surpresa que, na sexta-feira ele estivesse apto. Não foi um grande problema, mas decidi jogar com o Tanganga e ter o Ryan [Sessègnon] de recurso. É isso», respondeu.