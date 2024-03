José Mourinho não descarta rumar a um clube da Arábia Saudita, na próxima temporada. Em entrevista a Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, o técnico destaca a importância de Cristiano Ronaldo para mudança de mentalidade, face ao país e ao futebol, no geral.

«Acho que o Cristiano abriu a porta para que as pessoas percebam que é possível estar no país, viver lá, disfrutar do crescimento daquela cultura, que tem uma paixão pelo futebol, mas não está desenvolvida», começa por referir José Mourinho.

«Quando recebi uma proposta, financeiramente era aliciante, mas recusei porque estar na Roma, com competições europeias e outros objetivos, tudo isso era mais importante para mim. Claro que não digo «nunca» a nada, mas tenho até ao final da época para pensar no que é melhor para mim», acrescenta.

Por falar em propostas recusadas, José Mourinho abordou ainda as duas ofertas que recebeu para ser selecionador nacional, uma enquanto orientava o Real Madrid e a segunda mais recentemente. O motivo de ambas as recusas prende-se com o tempo de treino que o cargo de selecionador exige, um pouco aquém das pretensões do técnico.

«Tive as portas abertas para ser selecionador nacional duas vezes, a primeira quando ainda estava no Real Madrid. O objetivo era ser selecionador de Portugal, em «part time», mas Florentino Peréz disse-me que não era possível», admite o técnico.

«Desta segunda vez, apesar de ter sido despedido da Roma uns meses depois, não me arrependo de ter recusado. Não sei se seria feliz a treinar uma seleção, a menos que começasse antes de um Mundial ou de um Europeu. Estar dois naos a preparar uma dessas provas, talvez um dia aceite, mas acho que não ia disfrutar», conclui José Mourinho.