Este fim de semana, na sexta divisão italiana, ocorreu um momento que fez lembrar José Mourinho.

No decorrer do jogo, o treinador da equipa visitante entrou no relvado e travou uma jogada de perigo da equipa adversária… algo parecido ao que José Mourinho fez na meia-final da Taça UEFA de 2003, frente à Lázio.

Em Itália, no Pontassieve-Subbiano, entrou em campo e cortou mesmo a bola ao adversário, impedindo o que poderia ser uma clara oportunidade de golo. Rapidamente viu o cartão vermelho e teve de abandonar o relvado.

De referir que em 2003, José Mourinho não chegou a entrar em campo, mas agarrou Lucas Castromán pela camisola, impedindo o médio da Lázio de completar o lançamento de linha lateral. O técnico português foi imediatamente expulso e gerou-se uma enorme confusão junto ao banco de suplentes.

Ora veja o momento em Itália: