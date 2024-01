José Mourinho terminou, esta terça-feira, a ligação à Roma, clube onde estava desde maio de 2021. Para trás, o «Special One» deixou um título histórico, mas também declarações polémicas para com ex-jogadores, comentadores e até árbitros.



Leia também: Mourinho na Roma: dez imagens para a história



O português não deixou ninguém indiferente na capital italiana - foi, no fundo, «Speciale». O Maisfutebol compilou alguns dos episódios mais polémicos de Mourinho em Roma.



-----------------



Itália: rádio anuncia boicote às conferências da Roma por causa de Mourinho



A resposta do técnico português ao jornalista Marko Juric, considerada «desagradável e inapropriada» pelo meio de comunicação, foi o motivo do boicote. «Ou é muito inteligente e quer passar a imagem de que não o é, ou não é inteligente», disse Mourinho depois da derrota da Roma em Veneza. A 9 de novembro de 2021 estava criada a primeira grande polémica com a imprensa transalpina





«Enquanto nós jogávamos, a Lazio estava a fumar com o Sarri»



Após o empate contra o Vitesse, na Liga Europa, Mourinho aqueceu o ambiente para o dérbi romano em meados de março de 2022 e fez uma alusão ao vício do técnico da Lazio. «Estou feliz porque passámos a eliminatória, não estou feliz porque a Lazio está a fumar um cigarro com o Sarri [treinador da Lazio] e nós jogámos com muitos jogadores que vão ser titulares no domingo.»



«Fui traído por um jogador, disse-lhe para procurar clube»



Mourinho criticou a atitude de Rick Karsdorp após o empate contra o Sassuolo e manifestou de forma dura e pública o seu descontentamento. «O esforço da equipa foi traído pela atitude de um jogador pouco profissional. Ele traiu todos os outros. Não falei assim do Ibanez contra a Lazio, porque a atitude foi top. O erro faz parte do jogo, a atitude antiprofissional e incorreta com os companheiros desagrada-me. Já o disse no balneário, algo que não faço com frequência. Depois das partidas, não tenho o hábito de falar com a equipa. Eu tinha dezasseis jogadores em campo, gostei da atitude de quinze. Não gostei de um e disse-lhe. Convidei-o a procurar clube em janeiro, mas não me parece que aconteça.»



Mais tarde, em meados de fevereiro de 2023, Mourinho perdoou o neerlandês.



28 de fevereiro 2023 - «Quero saber se posso tomar medidas legais contra o quarto árbitro»



Expulso na derrota diante da Cremonese, Mourinho teceu duras críticas ao quarto árbitro e colocou em cima da mesa a hipótese de tomar medidas legais contra Marco Serra. É preciso ver se posso tomar medidas legais, se houver áudio do que me disse o Marco Serra [quarto árbitro]. O Piccinini [árbitro principal] mostrou-me vermelho pelo que lhe foi dito pelo quarto árbitro que não teve a honestidade de lhe dizer o que me tinha dito e da forma como o fez, determinando a minha reação. Expulsou-me porque o quarto árbitro o pressionou. Ele falou comigo de forma injustificável e depois do jogo disse-lhe: 'Quero que sejas honesto e que digas o que aconteceu'. Só que ele aí teve um lapso de memória. Não quero entrar pelo facto de que o Serra é de Turim e ele expulsou-me antes do jogo contra a Juventus. Mas foi a primeira vez na minha carreira que um árbitro falou comigo de forma injustificável.»



9 de abril de 2023 - «Em Madrid Cassano é lembrado pelo casaco»



Farto das críticas do ex-jogador, o português foi... arrasador depois de um triunfo frente ao Torino. «Cassano jogou na Roma, no Real Madrid e no Inter de Milão. Três equipas que eu treinei em alturas diversas. Na Roma, ele ganhou uma Supertaça sem jogar, em Madrid ele é lembrado pelo casaco [uma peça com uma gola de pelo que o italiano usou na sua apresentação como reforço dos «merengues»] e no Inter não ganhou sequer a Taça da Lombardia. Vocês sabem o que ganhei nesses três clubes...»



1 de junho de 2023 - Mourinho confronta árbitros na garagem: «Não há vergonha na p*** da cara»



Após a primeira derrota em finais europeias, José Mourinho estava furioso e confrontou a equipa de arbitragem liderada por Anthony Taylor. Depois da derrota nos penáltis com o Sevilha, o português atirou-se aos árbitros ingleses na garagem do estádio. «É uma desgraça do c******», «não há p*** de vergonha na p*** da cara» e «nem o Rosetti [da UEFA] foi capaz de dizer que não era [penálti]» referiu, queixando-se de um alegado penálti que ficou por marcar a favor dos romanos por braço na bola de Fernando na área.



22 de outubro de 2023 - Boca para Papu Gómez: «Estou com tosse, mas não vou tomar xarope»



Papú Gómez disse que só tinha uma recordação de Mourinho que era «ter vencido a Liga Europa pelo Sevilha contra ele» e não ficou sem resposta. Depois de uma vitória contra o Monza, o «Special One» não poupou o internacional argentino. ««Estou com um pouco de tosse, mas não vou tomar xarope, se não tenho problemas no controlo antidoping», atirou em alusão à suspensão por doping do campeão mundial pela Argentina.



13 de novembro de 2023 - «Pedro Rodríguez é um nadador excelente, mergulha sempre»



Após o nulo entre Roma e Lazio, no dérbi da cidade eterna, Mourinho atirou-se ao internacional espanhol: «O Pedro é um jogador fantástico, mas também um nadador excelente. Ele mergulha sempre.» Os dois não têm uma boa relação desde que o português dispensou o extremo da Roma.



3 de dezembro de 2023 - Mourinho só responde em português após o jogo: «O meu italiano...»



José Mourinho defendeu que o árbitro não tinha «estabilidade emocional» para dirigir jogos importantes, uma opinião que lhe valeu uma investigação por parte da federação italiana. Após a vitória na casa do Sassuolo, o treinador surgiu na flash interview e na conferência de imprensa em modo de protesto e só respondeu às questões em português com o receio de ser mal interpretado. «A razão pela qual estou a falar em português hoje é porque o meu italiano não é suficientemente polido e forte para expressar certos conceitos. Quando falei sobre estabilidade emocional, estava a falar de uma qualidade que na vida e no futebol é necessária para ter um desempenho ao mais alto nível.»



3 de janeiro de 2024 - «Não respeita quem come do mesmo prato»



Depois do apuramento para os «quartos» da Taça de Itália, José Mourinho aproveitou a passagem pela zona de entrevistas rápidas para acertar contas com o ex-futebolista e agora comentador Massimo Mauro, que acusou o treinador português de antidesportivismo. «Ele é um antigo jogador e não respeita as pessoas que comem do mesmo prato em que ele comeu e isso é mau. (...) E parece-me que ele ainda come desse prato. (...) Penso que ele recebe algum dinheiro, certo?», referiu, respondendo às críticas do ex-Nápoles e Juventus.