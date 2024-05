O antigo futebolista neerlandês Wesley Sneijder confirmou o que está iminente: o português José Mourinho vai ser o próximo treinador do Fenerbahçe.

«Falei com ele, confirmou-me que vai para o Fenerbahçe. Eu estive no Galatasaray, não posso ir ter com ele, mas podemos ter uma refeição em Istambul», afirmou Sneijder, em declarações à Sky Sport Itália, publicadas esta sexta-feira.

Sneijder, agora com 39 anos, foi treinado por José Mourinho no Inter de Milão, na época 2009/10, que foi de conquista do campeonato italiano, da Taça de Itália e da Liga dos Campeões.

Já esta sexta-feira, Mourinho mostrou estar de malas feitas, num dia em que o Fenerbahçe também anunciou a saída do treinador Ismail Kartal.