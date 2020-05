Alex Ferguson é o melhor treinador da história do futebol mundial, segundo uma lista publicada pela revista britânica Four Four Two.

O antigo técnico escocês do Manchester United surge à frente dos holandeses Rinus Michels e Johan Cruyff, que completam o pódio.

No quinto lugar, está Pep Guardiola, melhor técnico no ativo, que é seguido por José Mourinho, 12.º no cômputo geral.

O selecionador português Fernando Santos está no 64.º lugar numa lista que conta ainda com uma mão cheia de conhecidos do futebol português no top-50. A saber: Giovanni Trapattoni (14.º), Béla Guttmann (21.º), Jupp Heynckes (32.º), Scolari (39.º) e Bobby Robson (46.º).

