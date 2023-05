Em véspera da final da Liga Europa, Roger Ibañez deixou rasgados elogios a José Mourinho, considerando o português «um fenómeno».



«A minha evolução na Roma foi muito boa. (...) Foi o Paulo Fonseca que me trouxe para a Roma. Ele e a equipa acolheram-me bem, a adaptação foi fácil porque havia muitos brasileiros na equipa. Com a chegada do Mourinho... é uma coisa que não tem explicação porque ele é um fenómeno, um treinador muito especial e que me ajudou muito nestes anos. Vamos atrás de mais conquistas com ele, é um fenómeno», começou por dizer, em entrevista à ESPN Brasil.



«O que Mourinho tem de ser diferente é o jeito de ser. É extremamente competitivo. A expressão dele é a mesma para cada jogo. Isso foi o que teve mais impacto [na minha mudança para Itália]. Conversa muito com cada jogador, sabe unir o grupo e faz com que o grupo se adapte ao que ele quer», acrescentou.



O defesa brasileiro destacou ainda a capacidade que o «Special One» tem para ler o jogo. «É incrível, tudo o que ele diz, acontece. Parece que é vidente. Pode ser que não seja no mesmo jogo, mas logo depois acontece. Conhece muito o futebol, é muito inteligente. Sabe analisar muito bem cada jogador, cada partida, e é isso que o torna tão especial», sublinhou.



Ibañez agradeceu a Mourinho a evolução que teve nas últimas temporadas. «Ajudou-me muito na parte mental. Incentiva muito os jogadores em campo e isso faz com que eles sejam competitivos e agressivos no bom sentido. Agradeço-lhe pela evolução que tive desde que ele chegou», concluiu.



A Roma disputa a final da Liga Europa frente ao Sevilha, esta quarta-feira.