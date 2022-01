A Roma, treinada pelo português José Mourinho, foi do sonho ao pesadelo em sete minutos e perdeu em casa por 4-3 ante a Juventus, na 21.ª jornada da Serie A, a primeira liga italiana de futebol.

A formação da capital vencia por 3-1 no Olímpico de Roma aos 70 minutos, mas a Juventus operou a reviravolta num ápice e, ao minuto 77, já havia 3-4 no marcador.

Tammy Abraham abriu o marcador para a Roma aos 11 minutos, de cabeça, mas um golaço de Dybala empatou tudo ao minuto 18, altura em que o português Rui Patrício foi batido pela primeira vez.

O início da segunda parte foi ótimo para Mourinho, que viu Mkhitaryan e Pellegrini levarem o resultado para 3-1, com golos aos 48 e aos 53 minutos.

O pior viria à entrada para os últimos 20 minutos, com a formação de Turim a encetar a reviravolta. Locatelli assinou o 3-2 aos 70 minutos, Kulusevski o 3-3 ao minuto 74 e, aos 77, Mattia De Sciglio completou a cambalhota no resultado.

A Roma ainda teve oportunidade para o 4-4, num lance em que foi assinalado penálti após o árbitro Davide Massa ter ido ver as imagens, descortinando uma mão de Matthijs De Ligt, que viu o segundo amarelo e foi expulso ao minuto 81. Contudo, Pellegrini permitiu a Szczesny a defesa e, na recarga, não conseguiu marcar. Não o fez ele nem a Roma, no resto dos pouco mais de dez minutos de jogo, em superioridade numérica.

Com este resultado, a Roma aumenta para três as jornadas sem vitórias e está no oitavo lugar, com 32 pontos. A Juventus foge da formação de Mourinho: tem 38 pontos e está no quinto lugar.

À mesma hora, a Spezia venceu por 1-0 na deslocação ao Génova, com um golo de Bastoni.

Já este domingo, o Milan de Rafael Leão venceu. Beto ainda marcou pela Udinese, mas a Atalanta goleou.