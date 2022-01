O treinador da Roma, o português José Mourinho, entendeu que o 3-2 que iniciou a reviravolta da Juventus, apontado por Locatelli, provocou uma onda negativa de medo e complexo nos seus jogadores a partir do minuto 70 de jogo, no domingo, para a 21.ª jornada da Serie A.

«O 3-2 não era problema. Para mim não havia problema, mas para eles [ndr: jogadores] sim. Chegou o medo, algum complexo. Uma equipa com personalidade não teria tido problemas. Obviamente que, com o 3-1, seria mais simples», afirmou Mourinho, à DAZN, acrescentando mesmo que o 3-2 foi penoso na ótica do que viu fazer Felix Afena-Gyan, jovem ganês de 18 anos substituído logo a seguir por Shomurodov.

«O 3-2 mata-me porque o Felix fez um jogo extraordinário e termina o jogo com um sprint com o Cuadrado. Eu mudo e quem entra erra», disse Mourinho, que elogiou ainda assim a reação da equipa depois de ter sofrido três golos em sete minutos, para a derrota caseira por 4-3 ante a Juventus.

«A minha equipa, quando no final já está na m****, levanta-se e volta novamente, com caráter de gente boa. Uma coisa é a mentalidade não vencedora de pessoas fracas e outra é a de pessoas que não são boas. Aqui existem apenas pessoas boas. Disse-lhes que se o jogo terminasse aos 60, que tinha sido extraordinário», afirmou Mourinho, que falou ainda da necessidade de ter um banco de suplentes ainda mais forte, até porque a equipa esteve privada de várias opções no domingo.

«Tivemos limitações no banco: o Maitland-Niles chegou, o Zaniolo estava fora, assim como o El Shaarawy e o Mancini. Queremos construir um banco que possa jogar», referiu, tendo também dito, em alusão ao mercado, que está para chegar um médio de alto nível. Recorde-se que o português Sérgio Oliveira, do FC Porto, é hipótese forte nos transalpinos.