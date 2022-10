O treinador português José Mourinho espera dificuldades na receção ao líder Nápoles, no domingo, para a 11.ª jornada da liga italiana (19h45), mas antecipou que nem sempre os ditos favoritos acabam por ganhar.

«Não há muito a dizer sobre este jogo. Ao fim de dez jornadas estão em primeiro na classificação e isso já significa alguma coisa. Jogamos contra os líderes, mas também temos o direito de jogar contra uma equipa favorita. Mas às vezes os favoritos perdem», disse Mourinho, em conferência de imprensa, este sábado.

O técnico português disse ainda, sobre a sua equipa, que à exceção de Dybala, Wijnaldum e Celik, que «os outros estão disponíveis» e abordou ainda os elogios do técnico adversário, Luciano Spalletti.

«Não acho que ele esteja a fazer bluff com palavras bonitas. É um verdadeiro amigo, que me respeita, como eu o respeito. Ele acha que vai ganhar, mas também sabe que pode perder. Estamos em quarto lugar e, tal como eles, achamos que o jogo vai ser difícil», afirmou.

Questionado ainda sobre um dos protagonistas do momento em Nápoles, o georgiano Kvicha Kvaratskhelia, Mourinho deu uma curiosa resposta. «Se ele amanhã passar perto de mim durante o jogo, vou tentar dar-lhe um pontapé para pará-lo», brincou, ao destacar o talento do jogador, associado à Roma no passado. «Agora é muito fácil dizer que estávamos interessados nele, o Nápoles fez bem em escolhê-lo», apontou, também.