José Mourinho deixou Istambul e vai ser operado, segundo avança a imprensa turca, que não revela qual o problema de saúde que o técnico português tem enfrentado.

Depois do empate (2-2) no último jogo do Fenerbahce em 2024, o técnico português deu uma semana de folga à equipa e ele próprio vai abandonar a Turquia também para se submeter à intervenção cirúrgica fora de território turco.

Aguardam-se agora mais informações sobre a condição atual do treinador de 61 anos.