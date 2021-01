O treinador português do Tottenham, José Mourinho, considerou importantes as substituições na segunda parte, no jogo que terminou com vitória por 4-1 sobre o Wycombe e apuramento para os oitavos de final da Taça de Inglaterra.

Depois de Harry Winks ter feito o 2-1, que consumou a reviravolta no encontro, ao 86 minutos, Ndombele – que tinha entrado aos 68 minutos – bisou no encontro, para a goleada.

«Na segunda parte fomos dominantes. Tivemos muitas ocasiões e começámos a encontrar espaços. Os jogadores saídos do banco, frescos, trouxeram alguma intensidade e qualidade ao jogo. Mas não estávamos a marcar. Contra uma equipa destas, és dominante, mas o perigo está sempre lá. Com os jogadores frescos que colocámos na segunda parte do jogo, acreditávamos que podia ser mais difícil para eles de segurarem-nos», disse, comentando, por outro lado, a saída de Frank Lampard do comando técnico do Chelsea, clube no qual treinou o agora técnico inglês, enquanto jogador.

«Penso que o Frank não quer falar comigo ou com alguém fora do círculo mais próximo da família e dos amigos. Fico sempre triste quando um colega perde o seu trabalho e o Frank não é só um colega, é uma pessoa importante na minha carreira, fico triste. Mas é a brutalidade do futebol, especialmente do futebol moderno. Quando te tornas treinador, sabes que mais cedo ou mais tarde isto vai acontecer-te», disse Mourinho, após o encontro, salientando ainda que o Wycombe podia «marcar do nada» pela forma como joga.

«Da forma como eles [Wycombe] jogam, podiam marcar do nada. Podiam marcar de um lançamento, de um canto, de uma bola longa, tínhamos sempre perigo», assinalou.