Foi a 6 de março de 2011 que jogou pela primeira vez na equipa principal do Real Madrid. A primeira de duas. Lançado por José Mourinho num Racing Santander-Real Madrid, Álex Fernández recorda aquele que foi um treinador crucial na sua carreira.

«Mourinho é, para mim, alguém muito importante na minha carreira, o treinador que me deu oportunidade para jogar na primeira divisão e com o clube da minha vida, o Real Madrid. Nunca terei palavras para agradecer o carinho e a confiança que me deu, é um grande treinador, uma grande pessoa», afirmou, em declarações à Eleven, o jogador do Cádiz, antes do jogo frente ao Barcelona.

Álex jogaria uma segunda vez na equipa principal, ante o Alcoyano, a 31 de outubro de 2012, também com José Mourinho. E teve, nessas épocas, oportunidade de estar lado a lado com outros quatro portugueses do plantel merengue: Cristiano Ronaldo, Pepe, Ricardo Carvalho e Fábio Coentrão.

O médio de 28 anos, irmão de Nacho Fernández, que joga atualmente no Real Madrid, lembrou sobretudo Ricardo Carvalho e Pepe pelo apoio dado aos mais jovens.

«Eram profissionais incríveis, jogadores excelentes. O mais fácil seria dizer Cristiano, porque é o melhor, um craque, um fenómeno, mas é verdade que pelo trato e por falar mais, era mais próximo do Ricardo Carvalho e do Pepe. Eram pessoas muito próximas dos jovens da formação e nos jogos que fiz no Real Madrid sempre me trataram maravilhosamente», assinalou.

Por fim, palavras sobre um outro adversário português no campeonato espanhol, com elogios: João Félix: «parece um jogador incrível, creio que não tem limite, só ele é que vai marcar esse limite. Se não é já um dos melhores do mundo, tem as capacidades. É trabalhador, humilde, tem tudo para ser um dos grandes», notou.