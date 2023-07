O futebolista da Roma, Roger Ibañez, já tem dois anos com o treinador português José Mourinho no clube italiano e considerou o técnico como um «bipolar nato».

«É sensacional conviver com ele no dia a dia. É engraçado porque ele é um bipolar nato (risos). Num dia ele está a sorrir, no outro dia não podes dar um bom dia. Mas é normal. Ganhas dois jogos seguidos e vais abraçá-lo, conversas e ele conta histórias», afirmou o defesa de 24 anos, em declarações no programa Bola nas Costas, da Rede Atlântida, de sexta-feira.

Ibañez, que está no futebol italiano desde o início de 2019, tendo passado pela Atalanta antes de chegar à Roma, disse ainda que Mourinho encaixaria fácil no comando da seleção brasileira, um cargo que considera «difícil».

«A questão da seleção brasileira, acho que é o auge de cada jogador e de cada treinador. É um lugar difícil para se lidar, um treinador tem de ter muito pulso», apontou.