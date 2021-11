O jovem futebolista ganês Felix Afena-Gyan, autor dos dois golos da vitória da Roma ante o Génova (0-2), que coincidiram com a estreia a marcar pela equipa principal dos transalpinos apenas ao seu terceiro jogo, sublinhou o papel do treinador José Mourinho no seu crescimento.

«Mourinho é uma grande pessoa, um grande treinador. Dá-te a motivação para aprender a cada dia e estou feliz por ele estar aqui. É um sonho tornado realidade. Foi o meu primeiro golo, esperava isto há muito tempo. Quero continuar com as minhas exibições, testar-me a mim mesmo e fazer mais no futuro», afirmou o ganês de 18 anos, em declarações ao DAZN.

«Agradeço a Deus a oportunidade, à equipa, ao treinador, aos adeptos, aos jogadores pelo apoio fantástico. Também agradecer à minha mãe, que está no Gana. Obrigado», disse, ainda.

De resto, a atuação de Afena-Gyan vai valer uma despesa a Mourinho, que lhe prometeu umas chuteiras de 800 euros.