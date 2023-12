José Mourinho esteve à conversa no podcast The Obi One e nomeou o seu melhor onze de sempre, que conta com dois portugueses. Cristiano Ronaldo, que treinou no Real Madrid, e o defesa central Ricardo Carvalho, que levou para o Chelsea depois de vencer a Liga dos Campeões com o FC Porto e mais tarde para Madrid, foram os compatriotas que Mourinhou incluiu na lista.

O onze ideal de Mourinho é este: Petr Čech (Chelsea), William Gallas (Chelsea), Ricardo Carvalho (Chelsea/Real Madrid), John Terry (Chelsea), Javier Zanetti (Inter), Mesut Özil (Real Madrid), Claude Makélélé (Chelsea), Frank Lampard (Chelsea), Eden Hazard (Chelsea), Didier Drogba (Chelsea) e Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

De notar que apesar de ter treinado equipas em diversos países, como Portugal, Inglaterra, Espanha, Itália, o técnico acabou por escolher oito jogadores do Chelsea e apenas dois do Real Madrid e um do Inter.

Atualmente a treinar a Roma, o treinador português acabou por não escolher nenhum jogador do emblema italiano.

A conversa com John Obi Mikel e Chris McHardy será divulgada na íntegra segunda-feira.